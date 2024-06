Rapport: Take-Two legger ned Private Division i det stille

HQ

Take-Two har vært involvert i en haug med kostnadsbesparende tiltak den siste tiden. Etter å ha kunngjort at de ville si opp rundt 5% av arbeidsstyrken, har vi sett nedleggelsen av et par indie-studioer i etterkant.

I følge en rapport fra IGN, alt dette er en bredere innsats for å stille ned Private Division. Take-Two dannet dette indieforlagsetiketten i 2017, men ifølge rapporten er det nå bare et skjelettmannskap igjen.

Det er tilsynelatende en potensiell kjøper for selskapet, men vi må se om det kommer noe ut av det. For øyeblikket ser det ikke bra ut for Private Division, ettersom det også har sagt opp avtalen med Bloober Team om å publisere Project C.