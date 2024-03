Rapport: The Batman Part II starter innspillingen i april 2025

HQ

Mange ble svært skuffet da det ble kjent at The Batman Part II var blitt utsatt med et helt år, og i stedet for å ha premiere høsten 2025, er det nå planlagt premiere i oktober 2026.

Filmen var et av prosjektene som ble bekreftet å ha blitt rammet av Hollywood-streikene i fjor, og som følge av dette ble manuset og innspillingen forsinket. Heldigvis sier en ny rapport at den er i ferd med å bli ferdig, og at rollebesetningen begynner i høst, mens selve innspillingen starter i april 2025.

Det gjenstår å se hvem hovedskurken blir (det har gått rykter om karakterer som Clayface, Hush og Harvey Dent) og om Penguin kommer tilbake, noe karakterens TV-serie kan gi oss svar på når den får premiere på HBO Max senere i år. Vi har også Jokeren, spilt av Barry Keoghan, som kanskje får en større rolle neste gang.