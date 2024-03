Warner Bros. skulle få et svært lovende 2025, ettersom selskapet planla å gi ut både James Gunns Superman og Matt Reeves' The Batman Part II neste år. Slik er det dessverre ikke lenger.

HQ

Selskapet har sendt ut en pressemelding om at The Batman Part II blir utsatt fra oktober 2025 til 2. oktober 2026. Vi må altså vente ett år lenger enn forventet. James Gunn har i det minste noen gode nyheter, ettersom han bekrefter at Superman fortsatt skal ha premiere 11. juli 2025.