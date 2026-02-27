Rapport: Ubisoft ekstremt hyped for Assassin's Creed Hexe internt

HQ

Akkurat nå vet vi at Ubisoft jobber med flere store prosjekter i sine viktigste franchiser, men for Assassin's Creed er spillet som ser ut til å være nærmest utgivelsen Assassin's Creed Codename Hexe. Et spill som tar Assassin's Creed tilbake til røttene på noen måter, og ser ut til å utforske helt nye veier på andre.

Tilsynelatende går utviklingen av spillet bra. Veldig bra, hvis man skal tro det siste ordet fra Insider Gamings Tom Henderson. Noen spillere har blitt skeptiske til Hendersons Ubisoft-rapportering, men han har tydeligvis solide kilder i selskapet. Likevel er det alltid verdt å ta enhver uoffisiell kilde med en klype salt.

"Assassin's Creed Hexe er det ene prosjektet alle på Ubisoft ønsker å jobbe med på grunn av hvor bra det former seg til å være," skrev Henderson på Twitter / X. Dette var i referanse til den kreative regissøren av spillet som forlater, noe som kanskje ikke har den enorme effekten du skulle tro ifølge Henderson.

Vi får bare vente og se, men nå som Assassin's Creed Shadows ligger bak oss, er det kanskje på tide å finne frem bergkrystallene og begynne å samle månevann mens vi forbereder oss på å bli hekser i det nye AC-spillet. Det hadde vært fint å få et nytt bilde, så vi slipper å bruke dette bildet av logoen.