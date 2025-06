Rapport: Ubisoft gir grønt lys til nytt The Crew-eventyr

HQ

Ubisoft fortsetter å presse fremover og har nå tilsynelatende gitt grønt lys til et nytt spill i The Crew -serien, ifølge en troverdig innsiderapport. Forvent imidlertid ikke å få muligheten til å spille det med det første, for spillet er rettet mot neste generasjon konsoller og ligger derfor fortsatt flere år frem i tid.

The Crew Motorfest er som kjent det siste spillet i serien, som fikk en relativt god mottakelse, med litt for mange elementer lånt fra Forza Horizon -serien. Hvis du har gått glipp av anmeldelsen, kan du lese den her.

Hvor håper du det neste The Crew vil foregå, i USA igjen eller et annet sted?