Nå som jeg har blitt sluppet løs på øya Oahu i The Crew Motorfest er det klart at spillet har mange likhetstrekk med Playgrounds Forza Horizon-serie, men egentlig ligner mer på Riders Republic. Du skjønner, på overflaten er dynamikken og fokuset på racing i en åpen verden nok til å tegne et bilde av at dette spillet nesten er en kopi av Forza Horizon, men når du begynner å skrelle av lagene, ser på de mer arkadepregede racingsystemene, opplever flerspillertilbudet og ser hvordan "historien" er lagt opp med Playlists, føles det virkelig som Ubisofts ekstremsporttittel. Og det er både på godt og vondt.

The Crew Motorfest er et enormt spill. Øya Oahu er gigantisk, og siden du kan bruke Fast-Nav-funksjonen til å bytte mellom bil/sykkel, fly og båt på et øyeblikk, kan du utforske landet uten kompromisser. Du kan til og med bytte bil uten å måtte besøke et knutepunkt eller et hjem. Alt er mulig i farta, og dette fungerer godt sammen med spillets mer arkadepregede natur. Men når vi først er inne på størrelse: The Crew Motorfest har en forbløffende stor garasje med over 600 biler å bla gjennom, og kartet er fullt av aktiviteter og tilleggsmål, på samme måte som i andre moderne racingspill med åpen verden. Tro meg når jeg sier at du aldri kommer til å mangle noe å gjøre i denne tittelen.

Men der Forza Horizon for eksempel var stolt av sin mer realistiske og nøyaktige racingkarakter, ser The Crew Motorfest ut til å gå den andre veien. Bilene føles litt for responsive og uekte, og de simulerte kjøresystemene virker ikke som noe som vil blåse deg bort og be deg om å være forsiktig og presis i kjøringen. Noen biler kan til og med drifte for deg. Poenget er at dette på mange måter ikke føles som en racingsimulering. Det er mer Need for Speed enn Gran Turismo, og det kler riktignok tonen i spillet, selv om det går på bekostning av opplevelsen.

The Crew Motorfest ser også ut til å balansere på en veldig merkelig linje når det gjelder hvordan det nærmer seg racingkulturen og festivaltemaet. På den ene siden er øya innredet som en Forza Horizon festival, med store temaparklignende knutepunkter og sprø ballonger rundt omkring i landskapet. Du vil til og med støte på en rekke datastyrte racerbiler og ekte spillere rundt om på øya, akkurat som i tittelen Playground. Men samtidig ønsker spillet å fortelle historier og utdanne deg om motorsportens og bilverdenens historie og forviklinger gjennom den nye kampanjen Playlists.

Playlists er i hovedsak kapitler som tar for seg ulike bilmerker eller kjørestiler. Et kapittel er dedikert til japanske biler og drifting, mens et annet er skreddersydd for bilracing i dine villeste drømmer. Det finnes terrengløp Playlists, et kapittel om båter og fly, et annet om fartsfylt Formula-racing og et tredje om bilmerker (for eksempel Porsche og Lamborghini). I hver Playlist kan du konkurrere i en rekke unike løp og kjøre forskjellige biler, og selv om jeg vil si at de er morsomme å oppleve og interessante å følge, føles Playlists systemet også ofte som en veldig lang opplæring, ettersom mange aktiviteter rundt om i verden ikke er tilgjengelige før du har fullført de respektive Playlists.

Etter hvert som du fullfører flere Playlists, finner du flere fartsdrivere, slalåmbaner, rømningsaktiviteter, samleobjekter og så videre, alt sammen spredt utover kartet. Dette ligner på hvordan Forza Horizon vinkler progresjonen, men i Forza Horizon 5 er det for eksempel bare et begrenset antall kapitler å låse opp, mens du i The Crew Motorfest starter et nytt Playlist omtrent hver time. Og siden Ubisoft og utvikleren Ivory Tower tydeligvis har en storstilet live-plan for dette spillet, føles det som om det er et mindre antall Playlists akkurat nå, ettersom Ubisoft vil at du skal fortsette å komme tilbake og jobbe med Playlists hver uke.

Playlists er også mer enn bare løp, for når du har fullført hovedserien og låst opp belønningsbilen på slutten, byr Ivory Tower på massevis av utfordringer og tilleggsoppgaver, som alle gir deg erfaring og penger slik at du kan øke nivået på kontoen din for å låse opp flere godbiter, og også kjøpe nye biler, hvorav noen er nødvendige for å låse opp neste Playlist. Progresjonen i The Crew Motorfest føles ikke så veldig givende, men det kan skyldes at jeg er så godt kjent med dopaminmotoren Forza Horizon og dens hjulspinn.

Når det gjelder tilpasning av bilen, er dette et av de områdene jeg synes The Crew Motorfest (og The Crew -serien generelt) mangler mest. Det er ikke noe fikling med individuelle komponenter og deler. Du tjener ganske enkelt forskjellige bildeler, i form av kort, ved å fullføre løp eller stige i nivå, og så er det bare å sette dem inn i bilene dine for å forbedre ytelsen. Det er ikke akkurat veldig spennende, men jeg vil si at der det mangler spenning og dybde, gjør det opp for det med sin intuitive natur og enkelhet.

Men hva med online-delen av spillet? Etter min mening er det her Riders Republic -inspirasjonen virkelig kommer til sin rett. Når du kjører på nettet, kan du selvfølgelig bare hoppe inn i vanlige løp, men du kan også bli med på arrangementer og aktiviteter som dukker opp med jevne mellomrom, der du kan konkurrere i store løp og demolition derbys, og se flere titalls personer konkurrere samtidig. Hvis du trodde at slike aktiviteter var kaotiske i Riders Republic, prøv å oppleve dem i heftige biler. Det er galskap. Noen av disse hendelsene har til og med merkelige nisjeegenskaper, og demoleringskampen er lagt opp som en kampkonge der du må plukke opp skjold for å beskytte bilen din fra å bli knust i en million småbiter under en kollisjon, samtidig som du må unngå en gradvis krympende spillgrense. Denne modusen trakk meg aldri helt inn i spillet, og de store løpene virket litt for kaotiske til å engasjere en som liker tett racing som meg selv.

Selv om racing- og Playlists -systemet har sine positive og negative sider, er øya i seg selv et absolutt underverk. Ivory Tower har skapt en lekeplass som ber om å bli utforsket og reist rundt på, et kart som også er utrolig vakkert. Hvis du var i tvil om at Hawaii er et av de mest slående stedene på planeten, vil denne representasjonen av Stillehavsøyene gjøre det til skamme, spesielt etter et regnskyll, med sølepytter som reflekterer den asurblå himmelen mens du suser av gårde på de stekende varme asfaltveiene. Jeg la imidlertid merke til noen merkelige visuelle feil, blant annet skygger som overhodet ikke stemmer, og teksturer som dukker opp, men hvis du kan se bort fra disse problemene (og datastyrte biler som dukker opp ut av løse luften), vil The Crew Motorfest ikke skuffe med sin presentasjon.

Det er ikke til å stikke under en stol at The Crew Motorfest har fått seriøs konkurranse i den åpne racingverdenen, og når jeg ser på tiden jeg har brukt på spillet, er det to ting som er tydelige. For det første er spillet foreløpig ikke på samme kvalitets- og strukturnivå som Forza Horizon 5, som er et spill som den dag i dag nærmest er gullstandarden i denne kategorien av titler. For det andre er det klart for meg at når man også ser på hvordan Ubisoft støtter The Crew 2, har dette spillet muligheten til å eldes som en god vin, noe som betyr at selv om det til tider kan føles litt enkelt og forutsigbart, vil live-elementene uten tvil bety at du vil ha mange grunner til å fortsette å spille eller til å komme tilbake for mer racingmoro. Men med begge disse tankene i bakhodet er The Crew Motorfest et kompetent og oppriktig morsomt racingspill som, selv om det introduserer noen interessante aktiviteter og online-funksjoner, sliter med å leve opp til de høydene og nivåene av oppslukende realisme som skiller de gode spillene i denne sektoren fra de virkelig store.