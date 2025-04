Rapport: Valve tjente over 80 millioner dollar fra Counter-Strike 2-bokser i mars

HQ

Hvis du noen gang har vært i tvil om at Valve tjener en formue på å selge kosmetikk i Counter-Strike, bør den siste informasjonen legge det til hvile. Sporingssiden CS2 Cast Tracker har avslørt dataene for mars 2025, og hevder at det i forrige måned ble åpnet hele 34,587,161 34,587,161 bokser (enkelt sagt lootbokser) i spillet i løpet av måneden. Dette har ført til at noen Reddit-matematikere har regnet litt for å finne ut hvor mye penger dette har generert for utvikleren.

Reddit-brukeren Training_Natural_552 har notert at Revolution ble åpnet rundt 4,7 millioner ganger, etterfulgt av Dreams and Nightmares med 4,4 millioner og Gallery med 3,7 millioner. Ved å ta markedsverdien av hver av boksene som ble åpnet i forrige måned, har de kommet til den antakelsen at Valve genererte rundt 82 millioner dollar i mars alene fra CS2.

Med tanke på at CS2 bare er ett av en håndfull svært populære spill fra Valve, kan man forstå hvorfor utvikleren bare lanserer et nytt spill en gang iblant.