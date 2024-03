Rapport: XDefiant sitter fast i limbo

HQ

Det var et håp om at Ubisofts Call of Duty-lignende arenaskytespill XDefiant skulle komme før utgangen av dette regnskapsåret (som avsluttes i slutten av denne uken). Dette ble tilsynelatende bekreftet i en finansiell rapport i begynnelsen av året, men nå ser det svært usannsynlig ut at dette blir tilfelle.

Insider Gaming har uttalt at skytespillet befinner seg i en slags limbo, ettersom ledere hos Ubisoft stadig pålegger endringer og funksjoner som skal innlemmes for å få spillet til å ligne mer på Call of Duty. Dette har i sin tur ført til at utviklerne ikke har overholdt interne tidsfrister og at spillet har blitt forsinket gang på gang, samtidig som teamet står overfor utfordringene med å legge til flere systemer i spillet i siste liten, noe som vanligvis resulterer i problemer som må løses.

Når det gjelder hva dette betyr for de faktiske lanseringsplanene for XDefiant heter det i rapporten at selv ikke Ubisoft har en klar plan for når spillet vil komme på nåværende tidspunkt. Spillet står tilsynelatende ikke i fare for å bli kansellert, men det er heller ingen interne utgivelsesdatoer å se frem til.