Rapporter antyder at Black Ops 7 vil selge for $ 70

Prisen vi betaler for moderne spill er fortsatt et hett tema og stadig skiftende grunn. Shawn Layden hevdet nylig at spillprisene burde ha steget gradvis med hver konsollgenerasjon, mens analytikeren Michael Pachter spådde en prislapp på $ 100 for neste års juggernaut Grand Theft Auto VI.

Kommende Call of Duty: Black Ops 7 kan bli inkludert i Xbox Game Pass fra dag én - men for de som ønsker å eie det, har den velkjente lekkøren billbil-kun angivelig fått detaljer om de forskjellige utgavenes priser. $ 70 for Standard Edition og $ 99 for den dyrere Vault Edition. Nøyaktig hva Vault Edition inkluderer er fortsatt uklart, men spekulasjoner peker mot tilgang til kommende DLC og eksklusive skins. Forvent flere detaljer på Gamescom denne uken.

Microsoft møtte allerede tilbakeslag tidligere i år da The Outer Worlds 2 ble kunngjort som selskapets første tittel til å ha en anbefalt prislapp på $ 80. De gikk raskt tilbake på det. Prisdetaljene for Call of Duty: Black Ops 7 har derfor utløst teorier om at Microsoft ikke ønsker å gjenta den kontroversen - og har nøyet seg med noe litt tryggere.

Hvor ligger din smerteterskel når du kjøper spill?