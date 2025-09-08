Rapporter antyder at Grand Theft Auto VI kan gli til oktober

HQ

Som de fleste av dere vet nå, har Rockstar satt mai neste år som utgivelsesdato for det etterlengtede Grand Theft Auto VI. Men flere og flere troverdige stemmer i spillbransjen sår tvil om den tidslinjen, og hevder at den rett og slett ikke er realistisk. En av dem er Tom Henderson fra Insider Gaming, en velkjent insider med en solid merittliste når det gjelder lekkasjer og tidlig informasjon.

Ifølge Henderson er det ingen sjanse for at Grand Theft Auto VI vil være klar innen mai. I stedet mener han at en senere dato er mye mer sannsynlig, med oktober som den sterkeste kandidaten. Bloombergs Jason Schreier har også tidligere antydet at fansen bør forberede seg på ytterligere forsinkelser, og peker på spillets enorme skala og oppmerksomhet på detaljer, samt det faktum at det allerede har blitt forsinket en gang før, som grunner til at historien kan gjenta seg.

Henderson sa det rett ut :

"For å være ærlig tror jeg ikke at det kommer til å bli utgitt i mai. Av en eller annen grunn kan jeg ikke se for meg at GTA 6 kommer i mai. Du vet, alle ryktene og så videre tyder ikke på det. For meg personlig tror jeg vi ser på oktober."

Hvis dette viser seg å stemme, vil det selvfølgelig være frustrerende for fans som venter på Rockstars neste epos. Utvikleren er likevel kjent for å slippe spill først når de er klare, og med tanke på seriens stamtavle er det trygt å anta at de vet hva de gjør. Tross alt er det ikke som om det er mangel på andre spill for å holde oss opptatt mens vi venter.

Tror du Grand Theft Auto VI vil bli forsinket nok en gang?