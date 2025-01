Rapportoppdatering: De første inntrykkene av Superman ser nå positive ut

HQ

Rapportene rundt testvisningene av James Gunns kommende reboot av Superman har gått i alle retninger. Til å begynne med antydet noen Hollywood-innsidere at tilbakemeldingene hadde vært mindre gode, og det ble trukket sammenligninger med filmer som The Mummy og Captain America: The First Avenger. Nyere oppdateringer har imidlertid malt et mye roligere bilde. Ifølge en ny kilde via Comicbookmovie.com har filmen blitt beskrevet som "Guardians of the Galaxy-nivå god", noe som antyder at den kan ha mer til felles med Gunns Marvel-suksess enn først antatt.

Til tross for noen uferdige VFX, skal filmen ha imponert mange som deltok på testvisningen, og mange roste den generelle kvaliteten og følte seg optimistiske med tanke på den endelige utgivelsen. De blandede reaksjonene reiser imidlertid spørsmål om hvor mye vekt vi kan legge på disse rapportene, spesielt siden det til og med hevdes at det ikke har funnet sted noen testvisninger i det hele tatt. Med flere måneder igjen til lanseringen, er det trygt å si at fansen fortsatt lever i uvisshet.

Det er interessant å merke seg at selv om filmen kan dele noe av sjarmen som gjorde Guardians of the Galaxy til en hit, har Gunn bekreftet at Superman vil ha en helt annen tone. Borte er de komiske innslagene og de ikoniske lydsporene han er kjent for, da han tar sikte på å skape en mer jordnær og seriøs skildring av den elskede superhelten, samtidig som han fortsatt tilfører øyeblikk av humor. Meningene er fortsatt delte, og det eneste som gjenstår å gjøre er å vente på den endelige utgivelsen og bestemme oss selv.

Hva er dine forventninger til den nye Superman?