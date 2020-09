Rare avslører mer om Everwild i trailer-dypdykk

Du ser på Annonser

Britene i Rare ga oss en ny trailer fra mystiske Everwild i juli, men atter en gang var de sparsomme hva klare detaljer angår. Selv om dagens video ikke forklarer gameplayet særlig grundig heller oppklarer den i alle fall noen ting.

Louise O'Connor og Ryan Stevenson, henholdsvis "Executive Producer" og "Art Director" for Everwild, har nemlig satt seg ned for å snakke detaljert om akkurat hva juli-traileren viser. Blant annet kan de bekrefte at de spillbare figurene kalles Eternals, Disse prøver ikke bare å beskytte dyrene, men også naturen generelt. For eksempel kan vi stoppe noen fæle, gresshoppaktige insekter som prøver å drepe et tre. De snakker også en god del om hvordan både dyr og natur ikke nødvendigvis er hva de ser ut som, og at vi må lære mer om verdenen for å kunne danne et forhold til ulike ting. Resten skal de få lov til å fortelle selv under.