Rare presenterer planene for Sea of Thieves' 2024 senere denne måneden

Det er et veldig stort år for Sea of Thieves fordi piratsimulatoren kommer på en helt ny plattform. Det sier seg selv at Rare ser ut til å være svært interessert i å gjøre dette året til et minneverdig år, og i tråd med dette har den britiske utvikleren nå annonsert en Preview Event som vil gi en innføring i hva 2024 har i vente for spillet.

Preview Event vil finne sted den 20. mars 2024, og i den forventer vi informasjon om sesong 12, 13 og 14, som alle også vil markere tittelens seksårsjubileum.

Flere detaljer, inkludert det vi forventer vil være det nøyaktige tidspunktet for arrangementet, vil komme ut i forkant av det 20. mars.

Alt dette kommer da Rare også nylig bekreftet at Sea of Thieves snart vil få et oppgradert anti-cheat-system.