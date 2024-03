Sea of Thieves får et nytt anti-cheat-system

HQ

Selv om vi nok ikke bør forvente at pirater og sjørøvere spiller rettferdig, er juks et økende problem i Sea of Thieves, akkurat som i mange andre flerspillerspill på PC. Og nå har Rare fått nok.

I en lang video forklarer Rare at Epic Games' system Easy Anti-Cheat vil bli lagt til Sea of Thieves denne måneden (oppdateres av seg selv og vil ikke påvirke Proton-kompatibiliteten for Steam Deck-brukere), noe som forhåpentligvis vil gjøre det mer givende å spille. Sea of Thieves er virkelig et spill der selv en ærlig pirat kan stjele alle skattene dine, forvandle det mektige skipet ditt til ved og drepe mannskapet bare for moro skyld, og å legge til juks i dette ødelegger stort sett alt.

Neste måned vil et nytt publikum begynne den lange reisen mot å bli sjørøverlegender når Sea of Thieves lanseres til PlayStation 5, så i slutten av april kan du vente deg en hel del sjøhunder og forhåpentligvis betydelig mindre juks. Og husk at du kan velge å spille kun med konsollspillere, noe som etter vår mening ofte betyr langt færre juksemakere.

Til slutt sier Rare også at Game Pass Core-kravet vil bli fjernet for folk som spiller Sea of Thieves alene, ettersom det teknisk sett gjør det til et enspillerspill.

Ta en titt på videoen nedenfor for en mer inngående forklaring fra Rare selv.