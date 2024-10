Rare-sjef forfremmet til ny sjef for Xbox Game Studios

HQ

I fjor gjorde Microsoft en stor omrokkering i Xbox-divisjonen og gjorde Sarah Bond til ny Xbox-sjef, mens Phil Spencer fikk det overordnede ansvaret for all spillsatsing i Microsoft, der en annen stor nyhet var at Xbox Game Studios-sjef Matt Booty ble forfremmet til president for spillinnhold og studioer og etterfulgt av Alan Hartman.

Nå har imidlertid Alan Hartman gått av med pensjon, og det er behov for en ny sjef for Xbox Game Studios, og en slik er nå utnevnt. Det viser seg at det blir en europeer som får æren denne gangen, nemlig Rares studiosjef Craig Duncan.

Med tanke på den utrolige suksessen Rare har oppnådd med Sea of Thieves opp gjennom årene, og senest suksessen med PlayStation 5-lanseringen av spillet, føles dette ekstremt velfortjent og går til en person med høy tillit. I et brev til ansatte i Xbox-divisjonen skriver Matt Booty (via The Verge) :

"Jeg er glad for å kunngjøre at Craig Duncan vil påta seg rollen som sjef for Xbox Game Studios. Craig bringer med seg et vell av erfaring fra sin tid hos Codemasters, Midway Games og Sumo Digital før han kom til Xbox i 2011 for å lede Rare. I løpet av denne tiden har Rare oppnådd vedvarende forretningssuksess og utviklet nye IP-er, spesielt det stadig utviklende Sea of Thieves, en franchise på tvers av plattformer med over 40 millioner spillere.

I sin nye rolle vil Craig fortsette å fokusere på å hjelpe studioene våre med å levere differensierte spillopplevelser av høy kvalitet som kan vokse til vellykkede franchiser og nå ut til flere spillere ved å investere i nye IP-er."

Den nye ledelsen i Rare vil deles av Joe Neate og veteranen Jim Horth, hvor førstnevnte er et kjent navn for mange Sea of Thieves-spillere som har fulgt spillet i lang tid.

Vi gleder oss til å se hva dette vil bety for både Rare og Xbox Game Studios. Vi vet at førstnevnte for tiden jobber med Everwild, som vi tidligere i dag rapporterte ser ut til å være klart til å bli vist frem rimelig snart, og håper at sistnevnte drevet av Craig endelig vil gi grønt lys til det etterlengtede Banjo-Kazooie 3 som fansen har skreket etter i over to tiår.