Rares kommende Everwild ser ut som et Live Service-spill

Vi har kun fått en enkel trailer fra Rares neste spill, som heter Everwild, og selv om vi stort sett ikke har noe informasjon om det, så er det mange som gleder seg allerede. Dog tyder noe på at spillet designes som et Live Service-spill, som kanskje ikke er så overraskende, da Sea of Thieves er akkurat det samme.

Nylig søkte Microsoft om nytt trademark på Everwild, og selv om de fleste informasjoner i en slik applikasjon er ganske standard, så står det også følgende:

"Software as a Service (SaaS); Platform as a Service ("PaaS); Non-downloadable computer game software; providing a web site featuring technology that enables users to create, upload, and share user-generated videos based on computer game play; Providing temporary use of online non-downloadable software and software as a service (SAAS) services featuring software for transmitting and for receiving video games"

Nå skal det sies at dette ikke nødvendigvis indikerer en masse forbrukerfiendtlige praksiser som mikrotransaksjoner, lootbokser og annen aggressiv monetarisering, men det indikerer dog at spillet er ment som en service, snarere enn en enkeltstående opplevelse.

Gjør det noe for deg?