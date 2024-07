Rascal vender tilbake til konkurransedyktig Overwatch 2 ved å signere med Zeta Division

HQ

Det er bare en håndfull konkurransedyktige Overwatch -spillere som har sett så mye suksess som Kim "Rascal" Dong-jun. DPS-spilleren som ble trener klarte å vinne Overwatch League tre ganger i løpet av sin levetid (to ganger med San Francisco Shock som spiller og en gang som trener med Dallas Fuel), samt en skifer av mindre turneringer under og før OWL også. I realiteten er Rascal allerede en Overwatch hall of famer, men han er langt fra ferdig med å konkurrere.

Rascal har nå signert og sluttet seg til Zeta Division organisasjonen som assistenttrener. Dette markerer Zeta Divisions store retur til konkurransedyktig Overwatch, ettersom laget ikke har stilt en full liste siden 2019, noe som endret seg i juni da en hel gruppe OWL-veteraner ble tappet i et forsøk på å åpne den koreanske scenen.

Når vi snakket om å bli med på Zeta Division, Rascal la ganske enkelt til, "Jeg vil gjøre mitt beste og få gode resultater. Tusen takk skal dere ha!"

Om dette laget kan vise seg å være et lag å se opp for, får vi vite mer om i august, når den andre fasen av konkurransen starter i regionen.