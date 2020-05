Rasende fans starter underskriftskampanje mot månedens PlayStation Plus-spill

Like før avsløringen av månedens PlayStation Plus-spill svirret det rykter om at Dark Souls Remastered og Dying Light skulle være gratisspillene denne måneden. Det var det mange som var fornøyde med, men sånn ble det ikke akkurat.

Utvalget endte med å være Farming Simulator og Cities: Skylines, to simulatorspill i samme måned, og mange fans er ganske rasende. De har faktisk startet en underskriftskampanje på Change.org, som krever at Sony gjør om på månedens utvalg...

De har hittil samlet rundt 28.000 underskrifter, og det står følgende i beskrivelsen:

"After the much anticipated leak surrounding Dark souls remastered and Dying light 1,000's of playstation enthusiasts were pumped and hyped looking forward to the best PS Plus lineup in a long time only to be left dumbfounded and forlorn with what seems like a late April fool's joke in the form of Farming simulator 19 and some rip-off of sim city."

Hva skal man si? De kommer nok ikke spesielt langt med dette, og her er en god grunn til å ikke bli for hyped før ting er offisielt bekreftet :P