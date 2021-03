Ratchet & Clank blir bedre på PlayStation 5 i april

Du ser på Annonser

Insomniac Games har alltid vært kjente for å være ett av de beste studioene i spillverden hva grafikk angår, og har fortsatt å imponere på de nyeste konsollene. Kort tid etter at Spider-Man: Miles Morales og Spider-Man Remastered kom i november introduserte de blant annet en ny grafikkmodus som gjør det mulig å ha både seksti bilder i sekundet og ray tracing. Det kan virke som om studioet har funnet et lite triks på PlayStation 5.

For nå kan utviklerne også fortelle at Ratchet & Clank vil få en oppdatering som tar spillet fra tretti til seksti bilder i sekundet på PS5 en gang i april. Det som selvsagt gjør dette ekstra kult er at spillet fortsatt er gratis, så dette er en hyggelig liten gave til de som har fått fingrene i den nye konsollen.