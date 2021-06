Ratchet & Clank-franchisen har i snart 19 år gitt oss engasjerende historier, morsomme figurer, fantasifulle våpen, klassisk platforming og førsteklasses grafikk, så det er ikke mange serier med en sammenhengende historie som kan skryte av å ha holdt et like høyt nivå gjennom såpass mange år. Dette har også ført til at mange har store forventninger til inntoget på PlayStation 5, og jeg kan med glede fortelle at Ratchet & Clank: Rift Apart lever opp til disse så lenge du ikke forventer at spillet finner opp hjulet på nytt.

Noe ingen kan la seg skuffe av er presentasjonen. Som trailerene har vist er spillet så fremragende detaljert at vi nå virkelig ser hvert enkelt hår på Ratchet, omgivelsene som reflekteres i Clank sin skinnende kropp og meget varierte planeter fylt med detaljer, ulike farger og mye liv. Dette hjelper også historien siden vi får se hver minste bevgelse i ansiktene til de forskjellige skapningene. Ganske greit når vi i kjent stil får servert både humor, drama og spenning mens Ratchet, Clank, den kvinnelige lombaxen Rivet og en rekke andre kjente og nye fjes prøver å fikse problemene som har oppstått som følge av at alternative dimensjoner blandes etter et uhell med Dimensionator-teknologien. Selv om kampen om å stoppe Nefarious fra verdensherredømme blir litt vel simpel og forutsigbar for de eldre gjør den en god jobb med å engasjere både store og små hele veien gjennom. Gameplayet skal uansett ta på seg mesteparten av æren for det.

For her får man akkurat som forventet med en liten dæsj av nye kule ting oppå. Du vil for det aller meste løpe rundt og dele ut juling med en drøss av ekstremt varierte våpen sjelden sett maken til. Eventyret starter ganske enkelt med den tradisjonelle Burst Pistol-en før turen raskt går til ting som Mr. Zurkon-erstatteren Mr. Fungi, en slags vannspreder som forvandler fiender til flotte plantefigurer, et elektrisk gevær som gir såpass mye støt at skjelettene vises og omtrent tjue andre våpen med unike egenskaper. Når man i tillegg kan plusse på at mange av disse har to ulike moduser takket være DualSense-kontrollerens adaptive skulderknapper og kan oppgraderes ved å både bruke dem oftere og bruke såkalt Raritanium man finner rundt omkring er sjansen for å gå lei veldig liten.

Særlig siden Insomniac har plusset på noen nye gameplaymekanikker man kan begi seg ut på om det blir nok skyting. På toppen av klassikere som å finne gullbolter, skate på ledninger og tradisjonell platforming er det også mulig å drive litt hjernetrim og arkadelignende moro. Førstnevnte står Clank for ved å måtte lede en uendelig rekke kopier av seg gjennom hinderløypeaktige baner på Lemmings-vis som krever at man justerer tyngekraft, fart og lignende. Relativt lette, men likevel krevende nok til å underholde de håndfull gangene man får muliget til å prøve det. Dette gjelder også de såkalte Glitch-sekvensene hvor du kontrollerer en koselig edderkopprobot langs både gulv, vegger og tak i forsøk på å drepe virus-figurer og aktivere brytere for å fjerne skjold fra hovedmålene. Strø på noen spesielle sideoppdrag og alternative dimensjoner med unike utfordringer og belønninger (som for eksempel rustningsdeler med spesielle bonuser) så er det ingen tvil om at Rift Apart har noe for enhver smak.

Mesteparten av tiden vil uansett brukes på å løpe, hoppe og nærmest teleportere seg rundt omkring mens både prosjektiler, partikler og hva det måtte være fyker over hele skjermen. Jepp, vi må selvsagt ta opp hvordan spillet bruker PlayStation 5 sine spesielle egenskaper også, og mesteparten av rameplyset har SSDen fått. Dette siden denne gjør det mulig å bruke den gripekroklignende funksjonen til å lynraskt fly til bestemte steder innen et visst område og dermed overraske fiender eller bare få bittelitt pusterom. Ganske kult, men det piffer ikke opp det grunnleggende gameplayet så mye som håpet. Utenom et par bosskamper som på uforglemmelig vis frakter deg fra en planet til en annen ender dimensjonshoppingen opp med å bli noe som føles litt ordinært etter en time eller to selv om den bringer litt ekstra krydder til opplevelsen.

Blant annet er det merkelig hvor lite platformingen bygges opp rundt dette. Faktisk er det overraskende lite frihet i hvordan man kommer seg fra A til B. Personlig er jeg en stor fan av spill som gir meg mulighet til å eksperimentere litt i måter å nå nye steder på, så at Ratchet & Clank: Rift Apart for det meste tvinger en inn på en trang sti er synd når dimensjonsriftene kunne åpnet døren for langt mer komplekse og åpne utfordringer. Med det sagt er det veldig viktig å nevne at dette skrives av en kar på over tredve år, og at dette glimrende eventyret selvsagt er ment for folk i nærmest alle aldere. Derfor må enkelte ting forenkles til en viss grad, inkludert hvor lette kampene og utfordringene er.

Den siste skavanken er at jeg har møtt på en del tekniske problemer. Ikke når det gjelder grafikken eller bildeoppdateringen, for begge disse er som sagt ekstremt imponerende både i 30 og 60 bilder i sekundet. I stedet er det at spillet har fryst og tvunget meg til å måtte starte konsollen på nytt en rekke ganger. En gang måtte jeg til og med gå til en litt eldre lagringsfil siden den ferskeste var låst på den fryste skjermen. Heldigvis er autolagringen meget gavmild, så det var ikke særlig irriterende. Forhåpentligvis slipper du dette, for jeg har allerede lastet ned en liten oppdatering som fikset noe av dette, og en langt større blir tilgjengelig den 10. juni. Jeg frykter bare at dette får de samme konsekvensene som for Days Gone, altså at enkelte anmeldere ikke tar seg bryet med å spille igjen etter disse oppdateringene, og dermed gir deg et falsk inntrykk av hva du faktisk får. Forvent en egen artikkel om denne merkelige filosofien til Sony en annen dag.

Her ønsker jeg jo tross alt å gjøre det fullstendig klart at Ratchet & Clank: Rift Apart er et grafisk enestående spill med en sjarmerende og artig historie som passer både store og små. I tillegg til å fungere som en flott introduksjon for nye spillere får vi gamle fans servert det glimrende gameplayet som blander fantasifulle våpen, artig (om enn litt snever) utforskning, god variasjon og en drøss med fiffige referanser til Insomniac og PlayStation sin historie. Ja, det er mer lineært og lett enn jeg hadde håpet, men samtidig hjelper dette Ratchet & Clank: Rift Apart til å være det beste familievennlige spillet (utenom Astro's Playroom) på PlayStation 5, så har du i det hele tatt et ønske om å ha noe å spille sammen med et yngre søsken eller barn, nyte det som nærmest er en Pixar-film i spillform, noe å vise hvor bra spill kan se ut til folk eller generelt få litt barnslig moro i et av spillverdens beste universer er dette uten tvil noe du bør vurdere.