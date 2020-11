Ratchet & Clank: Rift Apart blir bare på PlayStation 5 - ikke PS4

Du ser på Annonser

Siden både Sony og Insomniac Games var meget forsiktige med hvordan de svarte da folk spurte om Spider-Man: Miles Morales ville komme til PlayStation 4 ble de færreste sjokkerte da bekreftelsen kom etter en stund. Samtidig viste det seg at Sackboy: A Big Adventure, Bugsnax, Horizon Forbidden West og en rekke andre spill ville lanseres både på PS4 og PS5, noe som har fått mange til å stille spørsmålstegn til hvilke andre spill som blir tilgjengelig på tvers av generasjonene. Nå har vi tilsynelatende fått et klart svar på ett av dem.

En Twitterbruker bestemte seg nemlig atter en gang for å spørre Insomniac om Ratchet & Clank: Rift Apart skal komme til både PlayStation 4 og PlayStation 5. Da fikk vedkommende et meget klart nei siden spillet vil være eksklusivt til PS5. Ikke akkurat overraskende med tanke på at lastetider og ray tracing har vært to av skrytepunktene utviklerne har fremhevet mest, men uansett greit å få det avklart en gang for alle.