Ratchet & Clank: Rift Apart dominerer de britiske salgslistene

Det kan noen ganger være vanskelig å sammenlikne salgstall mellom spill, da ikke alle utgivere opplyser disse, og det samme gjelder for øvrig de mange plattformene som spillet kommer på. Derfor blir den britiske salgslisten (over fysiske spill) ofte brukt som en slags indikator, og her hadde Ratchet & Clank: Rift Apart enda en forrykende uke, skriver Gamesindustry.biz..

Etter ikke overraskende å ha dominert det fysiske spillsalget i lanseringsuken, så solgte spillet faktisk 2% mer uken etter lansering. Det er sjeldent, da forhåndsbestillinger vanligvis sikrer at den første uken er den mest innbringende.

Det var ikke stor endringer i de øvrige topp 10, men det evig populære FIFA 21 ble slått av Minecraft og røk ned på en tredjeplass på tross av at den kommende EM-finalen er med på å drive salget.

Du kan se topp 10 nedenfor: