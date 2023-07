Ratchet & Clank: Rift Apart er det siste PS5-spillet som har hatt en treg lansering på PC.

HQ

Da Sony-eksklusive spill først kom til PC, var spill som God of War, Horizon Zero Dawn og Marvel's Spider-Man enorme suksesser som trakk titusenvis av spillere ved lansering. Etter hvert som tiden har gått, ser det imidlertid ut til at magien er i ferd med å forsvinne.

Ratchet & Clank: Rift Apart er det siste spillet som har gått fra Sony-eksklusivitet til PC-markedet, men det ser ut til at få er interessert i spillet, for ifølge SteamDB har det hatt et høyeste antall spillere på 8757. Dette er det tredje laveste spillerantallet for en PlayStation Steam-lansering, kun slått av Sackboy: A Big Adventure og Returnal.

Med solide anmeldelser er det et lite under hvorfor spillerne ikke står i kø for å få tak i det nyeste Ratchet & Clank-spillet. Men av en eller annen grunn ser det ut til at PC-brukere ikke er like interessert i 3D-action-plattformspillet.

