Ratchet & Clank: Rift Apart fortsetter å imponere på PlayStation 5

Spillet jeg gledet meg mest til å se i kveldens Opening Night Live-sending var uten tvil Ratchet & Clank: Rift Apart etter at spillet virkelig viste kraften i PlayStation 5 da det ble offentliggjort i juni. Insomniac skuffet ikke.

Vi har nemlig fått over sju minutter med rent gameplay fra Ratchet & Clank: Rift Apart, og om de overgangene fra ulike omgivelser, refleksjonene i både glass og på Clank, antall ting som skjer på skjermen samtidig og kule våpen ikke imponerer deg vil ingen ting gjør det. Derfor er det ekstra gledelig at utviklerne endelig bekreftet at spillet vil være en del av PlayStation 5 sitt "lanseringsvindu", så vi trenger nok ikke å vente til over neste år før det blir tilgjengelig for å si det slik.