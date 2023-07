Ratchet & Clank: Rift Apart har blitt verifisert for Steam Deck

HQ

I går ble Ratchet & Clank: Rift Apart endelig lansert på PC etter å ha vært eksklusivt for PlayStation 5 siden det først kom på markedet for litt over to år siden. Men som om det ikke var nok å endelig få oppleve den intergalaktiske duoens siste reise på datamaskinen, kan vi nå også meddele at Rift Apart også er verifisert for den bærbare Steam Deck.

I praksis betyr dette at Ratchet & Clank: Rift Apart nå har full støtte for kontrollene på Steam Deck og en grunnleggende oppløsning på 720p og 30 fps. Det er imidlertid en krevende historie for harddisken da filstørrelsen på forestillingen utgjør hele 75 GB, noe som betyr at det ikke er mulig å spille på den billigste 64 GB-versjonen av Steam Deck uten først å kjøpe et omfattende SD-kort.

Skal du ut på et bærbart romeventyr i helgen?