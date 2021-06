Du ser på Annonser

På fredag lanseres endelig Ratchet & Clank: Rift Apart, men som flere av dere antok har undertegnede allerede spilt det en god stund allerede. Dette er ikke det eneste jeg har lov til å si i dag, for tiden har også kommet for å bekrefte at anmeldelsen min publiseres klokken 16 i morgen. Derfor er det bare å komme med eventuelle spørsmål i kommentarfeltet slik at jeg enten kan smette inn svarene i den allerede ferdige teksten min eller svare på dem i kommentarfeltet til anmeldelsen.