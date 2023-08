HQ

Jeg ble bedt om å teste Ratchet & Clank: Rift Apart på PC. Det er flere år siden det kom ut. Mange roste spillet for den guddommelige grafikken og den lette tilnærmingen. Jeg hadde aldri spilt serien siden den var eksklusiv for Playstation, så dette var mitt første møte med karakterene og verdenen. Jeg må begynne med å si at den svenske dubbingen som tittelen automatisk slår på, ikke er forferdelig. Engelsk er imidlertid å foretrekke, og eventyret begynner med at vi blir en del av en seremoni med mye dialog. Det er pompøst, vi ser ut til å ha reddet verden, og jeg vet ikke hvorfor. Litt research på internett ga meg en bedre forståelse av hvordan, hvorfor og hva. Hvis du ikke har hørt om Ratchet & Clank før, kan det være en viss ulempe å begynne med denne tittelen.

Allerede i begynnelsen er det klart at ting vil gå galt, og det gjør de. Jeg vil gi noen plusspoeng til antagonisten Dr. Nefarious, en hysterisk klisjé av typiske bartevridende skurker. Det finnes ikke et eneste bilde med ham der han ikke snakker om sine djevelske planer og generelt er i høygir. Han er så hysterisk og ofte ufrivillig morsom at han stjeler showet hver gang han dukker opp. Siden vi allerede har anmeldt denne, skal jeg ikke gå for mye i detalj om historien. Jeg kan imidlertid si at den underholdt meg med sitt muntre utgangspunkt. Skurken vår bruker et våpen som knuser barrierene mellom dimensjonene. Du prøver å stoppe dette og ender opp i en ganske mørk dystopisk verden. Til tross for det er det lyspunkter, og det blir aldri alvorlig, men er for det meste komisk. Karakterene er levende, og spillet er innbydende å se på. Til tider er det litt som å se på en vellaget animasjonsfilm. For det ser bra ut, og mye av det skyldes god lyssetting, teksturarbeid og godt utførte animasjoner helt ned til hårstråene. PC-versjonen tar virkelig dette til nye høyder med sin evne til å presse det visuelle ytterligere.

På den tekniske siden kjører det sømløst på datamaskinen min, og jeg har konsekvent over 60 bilder i sekundet. Det eneste jeg ikke har klart å slå på, er Nvidia Reflex, som slår av alt. Ellers er det mulig å få dette spillet til å se bedre ut på alle måter enn konsollversjonen. Innstillingene er mange, og du kan tilpasse dem etter behov. Musen og tastaturet fungerer så bra at jeg spiller med det fremfor en kontroller. De fartsfylte kampene egner seg godt til presisjonen musen kan tilby. Oppgraderingssystemet belønner spillestilen din ved å rangere våpnene du bruker. Det oppmuntrer til eksperimentering. Selv om brukergrensesnittet er designet for en håndholdt kontroller, mener jeg at det fungerer godt også med tradisjonelle PC-kontroller.

Jeg er glad i Insomniac Games og deres sans for detaljer i historie og design. Humoren fungerer veldig bra, og små detaljer i hvordan masseødeleggelsesvåpen avfyres med små sveiver eller lignende skaper mer glede enn alvor i dramaet som utvikler seg. Hele eventyret er gjennomsyret av disse formene for komikk. Det minner litt om Monty Python eller Rowan Atkinsons skuespill. Det er egentlig ingen grunn til at det skal gjøres på den måten, men det er det. Det er dumt, så det er morsomt. Den vrir og vender på alt som er fornuftig. Det kan jeg fortsatt sette pris på. Vi trenger mer Monty Python i dataspillene våre.

Hvis mitt første møte med både Ratchet og hans lille robot Clank er så bra, lurer jeg på hva jeg har gått glipp av. Takket være oppsettet med dimensjoner og reising mellom dem, er det mange opptredener av figurer veteraner kjenner igjen, og for meg blir det mitt første møte med dem. Til syvende og sist gjorde det ikke så mye, for eventyret er lett å følge, og det meste blir forklart på nesten overdrevne måter. Selv om designet med korridorer som fører til arenaer med fiender er litt for industrialisert, er spillingen smidig med sømløse overganger. Det hele er også veldig enkelt, og vanskelighetsgraden blir sjelden utfordrende på en givende måte. Jeg liker samtalene og de raske vekslingene mellom action og plattformspill. Ingenting blir for lenge, og det hele er nesten over før det begynte.

Et av mine største ankepunkter er lengden. Med tanke på at du spiller to hovedpersoner, hadde spillet nesten trengt å være dobbelt så langt for å yte det rettferdighet. Jeg rekker knapt å bli kjent med en karakter før jeg ser rulleteksten. Dette er nok det jeg tar mest med meg fra eventyret. Til tross for flott design, flott grafikk og flott gameplay er lengden her til tittelens ulempe. Man kan ofte kritisere opplevelser i moderne tid for å være for lange og innholdsløse, dette er et eksempel på det motsatte. Et for kort (ca. 10-12 timer) spill som prøver for mye på for kort tid. Det kan også være en indikasjon på at jeg håper på mer i fremtiden. Jeg kan definitivt se for meg at serien har en fremtid på PC. Forhåpentligvis kommer det noen eldre titler til formatet. Foreløpig er dette et kompetent plattformactionspill som underholder med humor og imponerende grafikk. Takket være skyteteknikken kan det stå alene mot konkurrenter som Spyro, Crash Bandicoot og andre nykommere i plattformformatet.

Hvis du trenger et hyggelig spill for bare å lene deg tilbake og la deg underholde, er dette en kompetent tittel for det formålet. Det utfordrer ikke intellektet ditt, men kan få deg til å le eller lyse opp dagen en stund. Når det gjelder Playstation-porteringer, er dette en av Sonys bedre. Det betyr ikke at den ikke har problemer. AMD-brukerne kom dårligst ut denne gangen, med problemer med ray tracing. Noen Nvidia-funksjoner som Nvidia Reflex er ubrukelige. Det ser likevel flott ut og kjører problemfritt på datamaskinen min. Spider-Man er fortsatt kongen av porteringer, men dette trenger litt finpussing før det når samme kvalitet. Lyden utfyller teknologien veldig godt. Musikk, stemmer og effekter harmonerer og høres veldig bra ut. I motsetning til andre titler jeg har spilt i det siste, er lydmiksen god. Jeg kan imidlertid føle at musikken er litt anonym. Den fester seg ikke helt, og jeg føler ikke at den fenger meg.

Alt i alt er det et sjarmerende eventyr og en god port av et et par år gammelt Playstation 5-spill. Det passer godt inn på PC-markedet og leverer strålende teknisk grafikk på formatet. Det byr på en sjarmerende reise gjennom tid og rom, selv om det dessverre er litt for kort. Musikken er ikke medrivende, men det fantastiske stemmeskuespillet og karakterskuespillet er desto bedre. Det er sans for detaljer, og til tross for at dette er mitt første møte med serien, er jeg mer enn fornøyd. Humoren er fornøyelig og treffer mer enn den bommer. Med tanke på at konkurransen på PC er litt annerledes for denne typen spill, kan jeg anbefale tittelen uten å nøle. Bortsett fra manglene jeg har beskrevet, har jeg ikke så mye annet å si enn at mitt første møte med serien var positivt og overraskende bra.