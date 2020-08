Ratchet & Clank: Rift Apart vil by på 60 FPS

Du ser på Annonser

Insomniac Games har alltid vært kjente for å være magikere hva grafikken i spill angår, så man burde vel egentlig ikke bli overrasket da studioet bekreftet at Spider-Man: Miles Morales vil kunne spilles i 4K og 60 bilder i sekundet når det lanseres sammen med PlayStation 5 i høst. Noen måneder senere vil samme gjeng altså gi oss Ratchet & Clank: Rift Apart også, og det viser seg at ekstremt mange partikler på skjermen samtidig og lynraske skifter av omgivelser ikke setter en demper på ambisjonene.

I et intervju med Famitsu avslører Insomniac at også Ratchet & Clank: Rift Apart vil la oss velge mellom å spille med låste 30 bilder i sekundet eller 60 bilder i sekundet. Hvilke kompromisser som må gjøres for å klare sistnevnte ønsker de fortsatt ikke å si, men å gå gjennom sekvensen under i 60 bilder i sekundet høres bare ekstremt bra ut.