Ratchet & Clank: Rift Apart-gameplay viser kraften i PlayStation 5

Godt over to måneder har gått siden Insomniac Games annonserte at Ratchet & Clank: Rift Apart vil lanseres den 11. juni og sa at vi ville få vite hvem den kvinnelige Lombaxen er "snart", så nå er det tid for mer snadder.

Vi starter med forretten, for i dag har det ekstremt talentfulle studioet gitt oss en ny gameplaytrailer fra Ratchet & Clank: Rift Apart som vel bare ler av folk som sier spill ikke lever helt opp til Pixar-filmer enda. Det er ikke bare aldeles nydelig grafikk som serveres heller, for det bekreftes også at den nye Lombaxen som forventet heter Rivet. Dette er uansett bare en smakebit siden vi skal få 15 minutter med gameplay klokken 23 på torsdag, så titt innom igjen da.