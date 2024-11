Ravenswatch tilbyr folklore-action med co-op på PlayStation og Xbox

HQ

Ravenswatch The Roguelike ble utgitt via Early Access på PC for en stund siden, og nå er det på tide at flere får prøve denne interessante folkloreinspirerte rogueliken, som nå også har premiere på PlayStation og Xbox.

Eventyret foregår i eventyrlandet Rêverie, og lar deg og opptil tre gode venner utforske det mørke eventyret i rollen som klassiske eventyrfigurer. Sistnevnte inkluderer blant annet Aladdin, Carmilla, Sun Wukong, Beowulf, Snow Queen, og Scarlet (Rødhette).

Så hva er det som gjør at dette spillet skiller seg ut fra mengden og har gjort folk så nysgjerrige på det? Vel, premisset er at du og vennene dine bare har tre dager og netter til å gå opp i nivå maksimalt før en massiv sjefskamp, som fungerer som slutten på nivået ditt. I tillegg er det mange muligheter til å bygge og tilpasse karakterer, samt en rekke evner og magiske gjenstander som sørger for at ingen to builds noen gang blir like.

Sjekk ut lanseringstraileren for konsollversjonene nedenfor. Ravenswatch er ute nå, og i januar kommer det også til Switch.