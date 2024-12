Rayman gjør en overraskende retur i ny NFT-shooter

HQ

Rayman er tilbake, men det er sannsynligvis ikke den avkastningen fansen forventet. Ubisoft har stille gitt ut Captain Laserhawk: The Game, et top-down flerspiller skytespill med den ikoniske karakteren, om enn i en veldig begrenset rolle. Rayman fungerer som kunngjører for deathmatches, men han er ikke spillbar i spillet, som også bruker NFT-er og blockchain-teknologi.

Basert på Netflix-serien Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remixkrever spillet at spillerne eier en Niji Warrior NFT for å delta. I tillegg kan et Rayman-profilbilde kjøpes for å forbedre NFT-opplevelsen, noe som ytterligere knytter karakteren til spillets kryptoelementer. Mens Ubisofts dabble i NFT-er har vært kontroversiell, ser det ut til at denne utgivelsen har fløyet under radaren, med liten fanfare eller offentlig anerkjennelse.

Kan Ubisofts eksperiment med blockchain-teknologi finne varig appell, eller vil dette bare være en annen flyktig trend? Ville du være villig til å omfavne NFT-er for å få sjansen til å samhandle med Rayman igjen?