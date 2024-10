Rayman vender tilbake fra asken til Prince of Persia: The Lost Crown

Tidlig i går kveld ringte alarmklokkene om at Ubisoft Montpellier, studioet bak utviklingen av Prince of Persia: The Lost Crown, ville bli lagt ned. En rapport som vi hadde holdt i karantene til vi kunne bekrefte den fra første hånd, og som vi nå heldigvis kan dementere. Imidlertid kan vi nå kaste litt mer lys over saken, basert på den siste informasjonen fra Insider Gaming.

Nyhetsportalen har avslørt at medlemmer av utviklingsteamet bak The Lost Crown, et strålende spill som ikke har blitt ledsaget av godt salg, faktisk ikke har mistet jobbene sine i selskapet, men har blitt omplassert til et annet prosjekt under utvikling. Nærmere bestemt til et kjent som Project Steambot, som til nå har vært sentralisert hos Ubisoft Milan. Og hvilket spill er skjult under det kodenavnet? Ingen ringere enn Rayman-franchisens tilbakekomst.

Steambot er faktisk Rayman Remake (i påvente av en endelig tittel) og vil se karakteren komme tilbake i forgrunnen. Og selv om det er godt å høre at arbeiderne ikke mister jobben, er det ikke bare positivt på jobbfronten.

Den kontroversielle Rayman-skaperen Michel Ancel, kjent for sine skandaler og beskyldninger om å fremme et giftig arbeidsmiljø hos Ubisoft, er knyttet til prosjektet som konsulent. Dette har, ifølge rapportens kilder, skapt en viss usikkerhet blant de siste ansatte på prosjektet.

Det er ennå ikke klart hvilket Rayman det jobbes med for en nyinnspilling, men hvis det betyr en retur i form av et 3D-eventyr, vil mange spillere over hele verden garantert bli begeistret.