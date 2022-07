Razer annonserer Stream Controller

HQ

Razer har presentert sin Elgato Stream Deck-utfordrer i form av en ny streaming-kontroller som er utstyrt med mange funksjoner som lar deg justere innstillinger mens du livestreamer.

Enheten, som heter Razer Stream Controller, har tolv tilpassbare brytere i LCD-berøringsskjermen, seks analoge knotter på sidene og åtte ekstra programmerbare knapper i bunn. Richard Hashim, Head of Mobile & Console hos Razer, kommenterer:

"Creation is all about pushing the boundaries of what's possible. That's exactly what Razer's sole focus is with our streaming suite of tools we're putting in creator's hands. Through our fully integrated cutting-edge hardware and software approach, Razer empowers creators to not be restricted by their tools, but instead only by the limits of their imagination."

Pressemeldingen avslører også at Razer Stream Controller kommer med en unik UX som lar brukere enkelt tilpasse kommandoene som tilbys. Enheten vil bli solgt for €269,99 og lanseres i høst.