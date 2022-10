Razer jobber på streamingbasert håndholdt konsoll

HQ

Logitech presenterte nylig en håndholdt konsoll designet utelukkende for å streame spill via tjenester som Xbox Cloud Gaming og det snart nedlagte Google Stadia. Imidlertid er den åpenbart først og fremst laget for å kjøre over wifi, da det er den eneste måten å få de stabile hastighetene som kreves for en solid opplevelse.

Men sammen med Verizon annonserer Razer nå at de jobber med en håndholdt enhet som først og fremst skal brukes til å kjøre over 5G-nettverk. Dette ble avslørt via et teaser-bilde av Verizon, som selvfølgelig har et 5G-nettverk i USA. De sier ikke mye i sin offisielle kunngjøring, men det står følgende:

The world's first 5G gaming handheld — Razer Edge 5G

Together, Verizon, Qualcomm and Razer will introduce the world's first 5G Gaming Handheld built on the Snapdragon® G3X Gen 1 Gaming Platform and designed for high-performance gaming on the move.

This Android handheld gaming device will give you access to games you love, whether they are downloaded to play locally, streamed from your console or accessed directly from the cloud — all over 5G Ultra Wideband.

Tune into RazerCon on October 15 for more details about this amazing new gaming system.

