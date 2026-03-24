RC Lens motsetter seg omberammingen av PSG-kampen og stiller spørsmål ved Ligue 1s nøytralitet

HQ

Paris Saint-Germain har offisielt bedt Ligue de Football Professionnel (LFP) om utsettelse av Ligue 1-kampen mellom PSG og Racing Club de Lens lørdag 11. april, tett innimellom PSGs to kvartfinaler i Champions League mot Liverpool onsdag 8. april og tirsdag 14. april.

Men Lens motsetter seg endringen, og sendte en uttalelse der de sier at de frykter at den innenlandske konkurransen blir "gradvis degradert til en justeringsvariabel etter innfall fra noen europeiske imperativer". "Man har rett til å undre seg når ligaen på hjemmebane noen ganger ser ut til å bli degradert til andreplassen bak andre ambisjoner, hvor legitime de enn måtte være".

Opprinnelig ble det rapportert at Lens var åpen for utsettelse av kampen. Men situasjonen endret seg, og Lens kjemper mot en endring som ville være til fordel for rivalen og som ville gå mot deres interesser.

For øyeblikket er Lens den eneste som er nær nok til å utfordre dem om ligatittelen. PSG leder Ligue 1 med 60 poeng, Lens ligger på andreplass med 59 poeng, men PSG kan potensielt være fire poeng foran ettersom de har spilt en kamp mindre. Hvis Lens vinner duellen som fortsatt er berammet til 11. april, kan Ligue 1-racet bli tettere enn noen hadde forutsett. Og Lens har andre planer, blant annet semifinalekamp mot Toulouse 21. april i Coupe de France, en turnering der regjerende mester PSG ble slått ut veldig tidlig.

Den endelige avgjørelsen om en eventuell omberamming av kampen mellom PSG og Lens vil til syvende og sist avhenge av LFP.