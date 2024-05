Reacher kommer tilbake til Prime Video neste år

HQ

Vi har lenge mistenkt at Prime Videos Reacher-serien vil komme tilbake enten senere i år eller tidlig neste år med tanke på hvordan den var en god del gjennom produksjonen i februar, men det ser ut til at den er rettet mot sistnevnte.

Prime Videos indiske X-konto har publisert et innlegg som sier at "Det største navnet i action treffer igjen i 2025" med Reacher -logoen under. Forhåpentligvis betyr dette at showet vil være tilbake tidlig i 2025, ettersom vi allerede er spent på å se hva neste kapittel i denne historien vil utforske.

Er du klar for mer Reacher?