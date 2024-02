Reachers tredje sesong er nesten ferdig med innspillingen

HQ

Prime Videos Reacher er tydeligvis en suksess, for allerede før den andre sesongen kom på strømmeplattformen ble det kunngjort at tredje sesong hadde fått grønt lys og var i produksjon. Måneder har gått siden den nyheten, og sesong 2 er allerede avsluttet, og nå ser det ut til at sesong 3 også er rett rundt hjørnet.

Under en opptreden på The Tonight Show with Jimmy Fallon nevnte Alan Ritchson, "Vi nærmer oss ferdigstillelse av sesong 3."

Med tanke på at Reacher bruker mange praktiske effekter, kan man forvente at etterproduksjonsfasen er kortere enn for eksempel en Marvel -serie med mange spesialeffekter, noe som betyr at det ikke er utelukket at Reacher kan komme tilbake på Prime Video allerede senere i år. Vi må vente på en bekreftelse fra Amazon, men det virker som om mer Reacher er relativt nærme.