Reacher spinoff-serie får grønt lys og vil gå videre på Prime Video

For noen uker siden rapporterte vi om at en spinoff-serie basert på Reacher var under planlegging. Spinoffen skulle dreie seg om Maria Stens karakter fra sesong 2 av actionserien, Frances Neagley, og selv om det virket ganske klart at dette kom til å gå videre, var det ingen offisiell kunngjøring eller grønt lys i saken. Inntil nå.

Prime Video har publisert en pressemelding hvor det bekreftes at The Untitled Neagley Project skal settes i produksjon, og at serien skal ledes av Reacher showrunner Nick Santora og eksLaw & Order/Prison Break veteranen Nicholas Wootton.

Vi har ennå ingen lanseringsdato for serien, men vi har en kjapp teaser av handlingen, med denne tilføyelsen :

"Frances Neagley er privatetterforsker i Chicago. Da hun får vite at en elsket venn fra fortiden har blitt drept i en mistenkelig ulykke, blir hun fast bestemt på å få rettferdighet. Ved hjelp av alt hun har lært av Jack Reacher og sin tid som medlem av 110 Special Investigators, setter Neagley seg selv på en farlig vei for å avdekke en truende ondskap."

Med dette prosjektet i tankene, tror du vi står ved starten av et Reacher filmunivers?