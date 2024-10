Reacher vil også få en fjerde sesong

HQ

Prime Video har bestemt seg for å låse Alan Ritchson og sikre fremtiden til Reacher serien. I forkant av at den tredje sesongen av serien kommer en gang i 2025, har Prime Video og Amazon MGM Studios bestemt seg for å gi grønt lys for en fjerde sesong allerede, noe som betyr at vi forhåpentligvis kan se frem til en ny serie med Reacher episoder en gang i 2026 også.

Vernon Sanders, leder for TV på Amazon MGM Studios sa: "Reacher har blitt et fenomen som fortsetter å gi gjenklang hos våre globale kunder utover våre villeste forventninger, og vi er begeistret over å bringe serien tilbake for en ekstra sesong."

Alt dette er på toppen av Prime Video også nylig bekreftet at en Neagley spinoff-serie også er under utvikling. I hovedsak, hvis du har håpet på mer Reacher action, vil de neste årene ha mye å tilby på denne fronten.