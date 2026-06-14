Real Madrid gjør et overraskende trekk for Chelseas Marc Cucurella – muntlig avtale inngått

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Rett før det spanske landslaget starter VM, og for første gang noensinne uten noen spillere fra Real Madrid (verken Huijsen, Carvajal eller Asencio kom med på Luis de la Fuentes lag), har vi nyheten om at Marc Cucurella skal spille for Los Blancos neste sesong, etter et uttrykkelig ønske fra trener José Mourinho.

Det overraskende trekket ble rapportert av Fabrizio Romano søndag ettermiddag som en eksklusiv nyhet, og det rapporteres at Real Madrid vil hente ham for fire seks år (fire ifølge AS), og at den spanske klubben betaler Chelsea 60 millioner euro, 47,5 millioner pund, for venstrebacken.

Avtalen er ikke ferdig ennå, det er kun en muntlig avtale mellom alle parter, og Cucurella har sagt ja til å bli med i Real Madrid etter VM. Ifølge AS var det hans ønske å forlate Chelsea etter den skuffende sesongen (Premier League-giganten kvalifiserte seg ikke til noen europeisk turnering). I likhet med Bernardo Silva ble Cucurella tidligere koblet til FC Barcelona og Atlético de Madrid, men Real Madrids nye trener Mourinho uttrykte sin interesse for spilleren (spesielt etter at Josko Gvardiol, som også var på Real Madrids radar, angivelig gikk med på en ny avtale med Manchester City), og klubben oppfylte hans ønske.

Dette vil være Real Madrids fjerde signering denne sommeren: forsvarerne Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries ble rapportert om forrige uke, før klubbens valg, og nå har de lagt til Cucurella samt den tidligere Manchester City-midtbanespilleren Bernardo Silva.

Cucurella, 27 år gammel, vil være et av de sjeldne tilfellene hvor en spiller fra FC Barcelonas akademi ender opp med å spille for Real Madrid. Siden 2024 har han vært en fast del av det spanske landslaget, vunnet UEFA Euro 2024 og er nå tilbake for VM 2026. Spania spiller sin åpningskamp mot Kapp Verde mandag kl. 18.00 CEST, 17.00 BST.