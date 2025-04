Real Madrid og Bayern mislykkes i comebacket og ryker ut av Champions League

HQ

Det ble ingen magisk kveld på Bernabéu. Ikke engang et snev av et comeback fra Real Madrid, med et lag som viste de svakhetene de har båret på hele året, både offensivt og defensivt. De angrep mer, men klarte ikke å skape noen meningsfylte sjanser. De trengte å score tre mål, men de hadde bare tre skudd på mål (Arsenal hadde seks).

Det eneste målet på Carlo Ancelottis side (hvis dager ved roret i klubben kan være i ferd med å løpe ut) var en feil av Arsenal-keeper David Raya som Vinícius brukte til å tilbakestille kampen, to minutter etter målet av Bukayo Saka. Martinelli satte den siste spikeren i kisten i et kontringsangrep, 1 mot 1 mot Courtois, som i begynnelsen av kampen hadde stoppet en straffe. Til slutt ble det 5-1 sammenlagt.

Det var den typen kamp man kunne forvente av Real Madrid på Bernabéu hvis de hadde spilt 0-0, men tremålsunderskuddet fra det første oppgjøret var ikke nok til å presse dem opp på et nivå de ikke har vist på hele året. I Milano var Bayern München nærmere et comeback med 2-2, men til slutt var overtaket fra det første oppgjøret nok, og Inter vant 4-3 sammenlagt.

Arsenal møter PSG og Inter møter Barcelona i semifinalene 29.-30. april.