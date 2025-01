Real Madrid-presidenten foreslo å hente engelske dommere til spansk fotball

HQ

Florentino Pérez, president i Real Madrid, har klaget på behandlingen klubben får av dommerne, og har til og med foreslått at det spanske fotballforbundet bør be om engelske dommere. Rafael Louzán, som nylig ble valgt til ny president i det spanske fotballforbundet (i hvert fall i påvente av en avgjørelse i en korrupsjonssak i februar), avslørte det i et intervju i det spanske TV-programmet El Chiringuito.

Louzán sa at han hadde et godt forhold til Florentino før han ble valgt, men han beskriver ham som "veldig iherdig", og fortalte ham til og med at dommerne skader Real Madrid og gjør at de mister mange titler. Og Real Madrid-presidenten foreslo til og med at de burde hente dommere fra England.

Det Pérez håper er å hente dommere fra Premier League, utenom mistankene i Negreira-saken, en sportsskandale om José María Negreira, tidligere visepresident i det spanske fotballforbundets tekniske dommerkomité, som er mistenkt for å ha mottatt 7,3 millioner euro i betaling fra FC Barcelona mellom 2000 og 2018.

Det spanske fotballforbundet har makt til å endre dommerreglene. Men når man vet hvor dårlig forholdet mellom Pérez og LaLiga-president Javier Tebas er, kan det også ses på som en måte for Pérez å utfordre Tebas' makt over konkurransen...