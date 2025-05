Real Madrid prøver angivelig å "stjele" Nico Williams fra Barcelona

HQ

Hva om Real Madrid signerer Nico Williams? Spanske Marca publiserte denne bomben, og sa at ifølge deres kilder "vurderer" den hvite klubben "seriøst" å betale klausulen på 58 millioner euro - og anser det som et røverkjøp - til Athletic Club Bilbao, og på den måten sikre seg en av de mest profilerte spillerne i Spania, med en lovende fremtid foran seg (han er 22 år) ... og forsømme Barcelona en av deres mest ettertraktede spillere.

I fjor sommer, i UEFA Euro 2024, ble Lamine Yamal og Nico Williams stjernene på det vinnende laget: deres komrady, deres vitser, deres små danser, blendet hele landet og veide like mye som målene deres. Barça håpet derfor å gjenskape den gode følelsen i blaugrana -troppen, og forsøkte å signere Nico Williams i fjor sommer, men mislyktes. De siste månedene har ryktene om at Nico skulle signere for Barcelona avtatt, mye fordi Raphinha allerede fyller det hullet.

Nå sier Marca at Real Madrid aktivt tenker på å kjøpe spilleren, noe som ville være et sjokk. Foreløpig er Marca det eneste mediet som står bak disse opplysningene, noe som har blitt mottatt med skepsis selv av Real Madrid-fans, som mener det ikke er noe annet enn "røyk og speil". Sportslig sett gir det heller ikke mye mening, ettersom Nico vanligvis spiller som venstrekant, en posisjon som allerede er besatt av Vinícius og noen ganger Mbappé.

Hvis han spiller til høyre, kan han være en erstatning for Rodrygo, som ryktes å være på vei bort. Signeringen av Nico vil være en indirekte måte å presse ham ut av klubben på, kanskje en mangel på respekt overfor de brasilianske spillerne etter viktige bidrag i de siste Liga- og Champions League-seirene ... bare for å "stjele" spilleren fra Barcelona.