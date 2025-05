Rodrygos exit fra Real Madrid virker mer sannsynlig for hver dag som går: Han går glipp av nok en kamp i morgen

HQ

Rodrygo har vært en av de viktigste offensive kreftene i Real Madrid, og har vært en nøkkelspiller for både LaLiga- og Champions League-titlene i 2022 og 2024. Men i år har den 24 år gamle brasilianske høyrevingen havnet i bakgrunnen, noe som var forventet med tanke på ankomsten av Kylian Mbappé og stjernestatusen til Vinícius Jr. Denne sesongen har imidlertid vært uvanlig dårlig, med bare 15 mål på 50 kamper, og de aller fleste av dem scoret i første halvdel av sesongen.

Rodrygo spilte ikke de to siste ligakampene: Han gikk glipp av kampen mot Celta de Vigo på grunn av feber, men han var også fraværende i Clásico mot Barcelona. Ancelotti sa på pressekonferansen i dag at "han ikke kom seg bra etter feberen og fortalte meg at han hadde smerter i et bein, jeg vet ikke hvilket".

Rodrygo forlot treningen tidlig i dag, og han er heller ikke med i troppen til onsdagens kamp mot Mallorca, i en tropp som heller ikke inneholder Vinícius på grunn av skade, så Mbappé og Endrick vil sannsynligvis være med i startoppstillingen.

Spørsmål om Rodrygos fremtid i Real Madrid

Flere medier i Spania har delt rykter om Rodrygos fremtid. Spilleren skal ikke trives i laget, føler seg utstøtt og sliter mentalt. Noen sier til og med at forholdet til partnerne hans har blitt dårligere, selv om Ancelotti sa at "alle elsker Rodrygo, spesielt meg", og la til at "når en spiller ikke har det bra (fysisk), har han det heller ikke bra animalt. Han ønsker å vise sine kvaliteter og hjelpe laget".

Mye tyder imidlertid på at Rodrygo kan bli en av de mest profilerte som forlater Real Madrid i år. Med minst tre nysigneringer forventet i år (inkludert Trent Alexander-Arnold), kan det hende at noen spillere må forlate klubben. Vil Rodrygo ende opp i Manchester City, Chelsea eller Liverpool neste sesong? Kanskje Saudi-Arabia vil by på ham, vel vitende om at Vinícius vil forlenge med Real Madrid. Xabi Alonso vil imidlertid ha noe å si før det...