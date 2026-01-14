Real Madrid sjokktap mot et andrelag i Arbeloas debut som manager

HQ

Álvaro Arbeloas æra i Real Madrid har startet på verst tenkelige måte: Hans første kamp etter Xabi Alonsos exit ble et 3-2-tap mot Albacete, et andredivisjonslag i åttedelsfinalen av Copa del Rey, den spanske cupen. Real Madrid er ute av turneringen.

Arbeloa valgte et lag med mange reservespillere: uten Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Tchouameni og Courtois, og med et stort innslag av reservespillere som David Jiménez og Cestero i startoppstillingen, mens César Palacios, Sergio Mestre, Joan Martínez og Miguel Ángel kom inn i andre omgang, da det virkelig gikk mot slutten.

Selv om en tidligere ungdomsspiller fra Real Madrid, Javi Villar, scoret åpningsmålet i første omgang, scoret Franco Mastantuono rett før pause. Jefté Betancor scoret imidlertid et mål i det 82. minutt som satte Real Madrid mot reipene: Under press utlignet Gonzalo García kampen.

Men Madrid, overbevist om at de kunne vinne kampen før overtid, økte presset... og Betancor, i det siste minuttet, brukte en kontring til å gi Albacete seieren. Real Madrid er dermed ute av den spanske cupen, og vil nå fokusere på LaLiga og Champions League.