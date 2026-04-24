Real Madrid vil spille Euroleague-kamper mot Hapoel Tel Aviv med publikum, men med begrenset kapasitet

HQ

Real Madrid har besluttet å spille sine kommende Euroleague-kamper mot Hapoel Tel Aviv med publikum, men med begrenset kapasitet for å redusere risikoen for potensielle sammenstøt mellom lokale og israelske fans. Kun sesongkortinnehavere og VIP-kunder får overvære kampene.

"Etter møtet som ble avholdt av den statlige kommisjonen mot vold, rasisme, fremmedfrykt og intoleranse i idretten, har kampen blitt erklært som et arrangement med middels risiko. Real Madrid følger anbefalingen fra det nasjonale politiet under morgenens møte i Spanias regjeringsdelegasjon i Madrid, og vil begrense kapasiteten", sier klubben.

Vanligvis spilles kamper i basketball eller andre idretter med israelske lag i europeiske land bak lukkede dører, for å unngå opptøyer, så de tar en risiko med disse kampene onsdag 29. april og fredag 1. mai.

Real Madrid spiller mot Hapoel Tel Aviv i Euroleague-sluttspillet

Real Madrid endte på tredjeplass i Euroleague, og møter Hapoel Tel Aviv, som endte på sjetteplass, i sluttspillet som starter neste uke, en serie med best av fem kamper for å kvalifisere seg til Euroleague Final Four. Real Madrid har fordel av hjemmebane, så de vil spille den første, andre og, om nødvendig, femte kampen på hjemmebane.

Hapoel Tel Aviv vil spille den tredje kampen og, om nødvendig, den fjerde på hjemmebane, men på grunn av den pågående krigen med Iran og det fortsatte folkemordet mot Palestina, vil de ikke spille i Israel: Hapoels midlertidige hjemmebane denne sesongen har vært Arena 8888 i Sofia i Bulgaria (men på grunn av en administrativ feil fra Hapoels side vil de spille disse playoffkampene i Botevgrad, en mindre by en time unna Sofia).

To andre Euroleague-kamper måtte flytte hjemmebanene sine på grunn av krig: Maccabi Tel Avi og Dubai Basketball, men ingen av dem nådde sluttspillet.

Før Euroleague-sluttspillet spilles den siste play-in-kampen mellom Barcelona og Monaco i kveld, fredag, kl. 19:30 CEST.