Real Madrid vinner 5-2 etter at VAR nekter straffespark

Real Madrids første kamp siden nederlaget mot FC Barcelona i Supercupen har vært fylt med mål og kontroverser. Åttendedelsfinalen i Copa del Rey, den spanske cupen, mot Celt de Vigo på Bernabéu, endte med 5-2-seier til Madrid etter ekstraomganger.

Med mange innbyttere fra den vanlige troppen, blant annet Lunin som keeper, ble Madrid generelt bedre og vant 2-0 ti minutter før slutt, med mål av Mbappé og Vinícius. To individuelle feil av Camavinga og Raúl Asencio bidro til at Celta utlignet.

På overtid, uten Mbappé, scoret Madrid ti mål på tre minutter: ett signert langskudd fra Valverde og to mål fra den brasilianske tenåringen Endrick, til stor glede for fansen, som har ønsket å se mer fra dette unge talentet. Han har scoret fire mål så langt denne sesongen, til tross for at han bare har spilt i 291 minutter: Han scorer ett mål hvert 71. minutt, det tredje beste gjennomsnittet i Europa.

Kampens mest kontroversielle spill

Til tross for seieren er det mange som klager på at det første målet til Mbappé ikke burde ha talt. Det var et flott mål, i likhet med det han scoret mot Barcelona, helt lovlig ... men i det foregående spillet gjorde Madrid-keeperen en forseelse mot Williot som burde vært dømt straffespark: Lunin berører ikke ballen, men han berører Celtas fot.

Dommeren så det imidlertid ikke. Noen sekunder senere scoret Mbappé ... og VAR kallet ikke dommeren. Reprisene viser tydelig at Lunin berører Williots fot, kanskje ikke nok til at han faller, og Celta-spilleren dykker, men i henhold til reglene skal det regnes som straffespark... og dermed utelukkes alt som skjer etterpå, inkludert Mbappés mål.