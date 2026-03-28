Rebecca Ferguson er åpen for å komme tilbake for mer Peaky Blinders

HQ

I den nylige Peaky Blinders: The Immortal Man -filmen debuterte Rebecca Ferguson i dramaserien i rollen som Kaulo, en romanireisende som ble sett på som tvillingsøsteren til Zelda, moren til Tommy Shelbys sønn, Duke (spilt av Barry Keoghan).

Siden Ferguson er et så fremtredende navn i moderne film og TV, lurer du kanskje på om vi noen gang får se skuespilleren vende tilbake til Peaky Blinders-verdenen i rollen som Kaulo? Den gode nyheten er at Ferguson ikke direkte har uttalt seg mot en retur, men samtidig virker hun ikke så desperat etter å komme tilbake til dramaseriens verden.

I en samtale med RadioTimes uttalte Ferguson: "Jeg sier aldri nei. Jeg synes at Kaulo var så viktig for denne filmen, men jeg føler ikke alltid at en karakter må ha en fortsettelse; vi kan være fornøyde med å ikke være fornøyde."

Så det finnes en sjanse. Ikke at vi er altfor ivrige etter mer Peaky Blinders som er bygget på fundamentet fra The Immortal Man, ettersom filmen ikke levde opp til seriens høye kvalitet, som vi nevnte i vår egen anmeldelse.

Har du sett Peaky Blinders: The Immortal Man ennå?