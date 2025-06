Rebel Wolves vil vise frem mer The Blood of Dawnwalker gameplay senere denne måneden

I går, under Xbox Games Showcase, utvikleren Rebel Wolves gjorde en opptreden for å vise frem et nytt glimt av sitt kommende action-RPG-prosjekt The Blood of Dawnwalker. Dette spillet i en trailer som så ut til å fokusere mer på fortellingen og verdenen som spillet er satt i, i stedet for å vise frem det virkelige omfanget av gameplay. Hvis du syntes det var litt alarmerende, har vi noen gode nyheter å dele, utvikleren forberedte oss bare på hva som kommer.

Det er bekreftet at senere denne måneden, den 21. juni, kan vi forvente en dedikert livestream som også vil tjene som "gameplay reveal event". Det vil skje klokken 20:00 BST / 21:00 CEST, og når det gjelder hva vi kan forvente av det, blir vi fortalt at et 45-minutters show er stilt opp, som vil inkludere rundt 15 minutter med spill som finpusser på "magi, traversal og kampsystemer".

I tillegg til dette er løftet om "episk musikk" og "mer!", noe som betyr at hvis du til og med er litt interessert i tittelen som er planlagt utgitt i 2026, vil du ikke gå glipp av denne strømmen.