The Blood of Dawnwalker kommer på PC og konsoller i 2026

Under Xbox Games Showcase dukket utvikleren Rebel Wolves opp for å presentere en ekstra titt på sitt kommende action-RPG, The Blood of Dawnwalker.

Dette er en middelaldersk RPG-historie som utspiller seg i en grusom og nådeløs verden der vampyrer hersker hensynsløst over menneskene. En dag prøver disse blodsugerne å gjøre en bonde til et av medlemmene sine, men det mislykkes, og etterlater ham fanget mellom de levende og de døde, en Dawnwalker som det er beskrevet. Herfra ser handlingen ut til å være en hevnhistorie der dette ene vesenet jakter på vampyrer og forsøker å frigjøre de levende fra deres grep.

Selv om vi fremdeles ikke vet den faste utgivelsesdatoen for The Blood of Dawnwalker, vet vi at den vil lanseres på PC, Xbox Series X/S, og til og med PS5 også, og at mens den vil støtte Xbox Play Anywhere, vil det ikke være en dag en Game Pass lansering.